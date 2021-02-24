Блогер "хотел быть в новом тренде" и получил уголовное дело

Чтобы привлечь подписчиков, волгоградский блогер сплясал на братской могиле Мамаева кургана. Фоном для этих танцев послужил монумент Родины-матери.
Неизвестно, думал ли о возможных последствиях своего поступка 20-летний волгоградский студент Кирилл Ежов, когда записывал свой ролик, где он в одних джинсах танцует на склоне Мамаева кургана. Это место, где блогер прыгал и кривлялся — большая братская могила, там установлены информирующие таблички: "По братской могиле не ходить. Здесь захоронены 34 505 человек".
Однако после того как ролик попал в сеть, последствия себя ждать не заставили. "Трендовым" видео заинтересовались правоохранительные органы.
"Отделом дознания отдела полиции № 4 в Центральном районе Управления МВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения), в отношении 20-летнего жителя Городищенского района", — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
Студент сначала пытался выкрутиться, ссылаясь на то, что ролик якобы смонтирован его недоброжелателем. Но потом перестал юлить и сознался, что таким образом пытался привлечь новых подписчиков. "Я непопулярный блогер", — пожаловался Кирилл.
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