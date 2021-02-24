Выпускникам школ предоставят электронные копии аттестатов

Выпускники российских школ смогут получить отсканированную копию аттестата, если по какой-либо причине окажется невозможно получить сам документ.
"Выпускник вправе обратиться в образовательную организацию с просьбой о направлении ему отсканированной копии оригинала аттестата", — говорится в соответствующем проекте приказа министерства просвещения.
Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно ему, школа должна будет в трёхдневный срок отсканировать запрошенный аттестат и выслать его копию на указанный адрес электронной почты.
Оригинал останется в личном деле учащегося до момента его истребования. То есть до тех пор, пока выпускник не сможет сам забрать его. Это упростит получение документов в условиях пандемии коронавируса.
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