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Выпускникам школ предоставят электронные копии аттестатов

Общество

Выпускники российских школ смогут получить отсканированную копию аттестата, если по какой-либо причине окажется невозможно получить сам документ.

"Выпускник вправе обратиться в образовательную организацию с просьбой о направлении ему отсканированной копии оригинала аттестата", — говорится в соответствующем проекте приказа министерства просвещения.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно ему, школа должна будет в трёхдневный срок отсканировать запрошенный аттестат и выслать его копию на указанный адрес электронной почты.

Оригинал останется в личном деле учащегося до момента его истребования. То есть до тех пор, пока выпускник не сможет сам забрать его. Это упростит получение документов в условиях пандемии коронавируса.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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