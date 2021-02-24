Мошенническая схема, связанная со звонками якобы из службы безопасности банка, всё ещё работает, однако уровень информированности населения повышается, поэтому злоумышленники вынуждены придумывать новые способы махинаций.
В феврале 2021 года специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества раскрыли очередную схему обмана граждан.
Теперь они используют двухступенчатую схему. Сначала человеку звонит фейковый сотрудник МВД. Благодаря возможностям IP-телефонии, злоумышленники используют подменный номер, который может соответствовать реальному номеру одного из отделений МВД. Собеседник начинает рассказывать об участившихся случаях мошенничества или об утечке данных из банка, также он может сообщить о риске для денежных средств на счёте клиента, которому звонит.
Далее он переводит звонок на "сотрудника банка" или "службу безопасности". Затем мошенники предлагают установить на телефон специальное приложение, благодаря чему они получают доступ к мобильному банку, либо оформить "защищённый" счёт, на который просят перевести деньги.
Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, любой входящий звонок, касающийся финансов, следует прекратить и самостоятельно позвонить в данную организацию, рекомендует руководитель Центра цифровой безопасности Роскачества Антон Куликов.
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