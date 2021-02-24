Как западные спецслужбы внедряют своих агентов в медиапространство РФ

История создания "Проект.медиа" и вербовки его главного редактора Романа Баданина.

Федеральное агентство новостей провело новое масштабное расследование, в котором было продемонстрировано, как западные спецслужбы внедряют своих агентов в медиапространство России. ФАН рассказало и разобрало историю создания "Проект.медиа" и вербовки его главного редактора Романа Баданина.

"Проект.медиа" — это ни что иное, как конвейер по нагнетанию политической обстановки в РФ. У истоков создания этого СМИ стоят спецслужбы США, доказательством чего служат документы, попавшие в распоряжение редакции Федерального агентства новостей.

Итак, началось всё в 2017 году, когда нынешнего главреда "Проект.медиа" Романа Баданина пригласили на журналистские курсы в Стэнфорд (Америка). Именно там началась его вербовка, после которой он якобы самостоятельно открыл в России "Проект.медиа".

По данным ФАН, бюджет на создание интернет-издания — это вовсе не личные накопления Баданина. Средства на открытие и продвижение ресурса поступили от нескольких иностранных фондов: Европейского фонда за демократию (EED) и "Национального фонда в поддержку демократии". Оба фонда являются "пешками" спецслужб и Конгресса США, поэтому вывод очевиден — "Проект.медиа" является американской наработкой.

При этом сам Баданин отдавал себе отчёт, что сотрудничает с нежелательной в России организацией, которая заинтересована в развале государственности РФ. Однако сейчас Роман неволен — его действия находятся под полным контролем западных кураторов, и отказать им главред "Проект.медиа" уже не может, ведь спецслужбы США угрожают "сдать его как провалившегося агента".

Деятельность Баданина и "Проект.медиа" курируется штатными сотрудниками NED по антироссийским направлениям. Именно американские агенты и спецслужбы, а не редакция "Проект.медиа", разрабатывают расследования интернет-издания, подтасовывают факты и распространяют антироссийскую пропаганду.