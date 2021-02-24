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Психологи раскрыли особенности личности экстремиста

Общество

Американские психологи совместно с британскими коллегами решили выяснить, какими психологическими чертами обладают люди, склонные к совершению экстремистских действий. В исследовании принимали участие учёные Кембриджского и Стэнфордского университета.

Психологи раскрыли особенности личности экстремиста

Специалисты проанализировали данные более ранних исследований. В эксперименте в 2016–2017 годах принимали участие 522 добровольца. Всем им нужно было пройти более 20 тестов, 16 из которых на тему религиозных и политических идей, и выполнить 37 когнитивных задач. Также психологи провели новые тесты с участием 334 человек из предыдущих участников.

В результате исследования выяснилось, что национализм и консерватизм свойственны людям, которые осторожны в принятии решений. Склонные к экстремизму люди отличаются большей целеустремленностью, им свойственна повышенная импульсивность. Также эти люди очень нуждаются в похвале и меньше способны оценить социальные риски.

Психологи выяснили, что у экстремистов слабая память, отвечающая за временное хранение информации, они медленнее обрабатывают цвет и форму. У склонных к экстремизму людей очень стойкое мировоззрение, они постоянно находятся в поиске острых впечатлений, сообщает naked-science.ru

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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