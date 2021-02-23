Большинство мужчин хотели бы получить на 23 февраля деньги

Социальная сеть "Одноклассники" совместно со специалистами центра ResearchMe провели онлайн-опрос, посвящённый 23 февраля. В опросе приняли участие 1073 человека из разных российских регионов.

Опрос показал, что 54% опрошенных отмечают 23 февраля, а вот для 18% праздник уже утратил свою актуальность. 16% признались, что не отмечают 23 февраля.

70% пользователей считают, что с 23 февраля нужно поздравлять всех мужчин, так как все они защитники. 26% респондентов убеждены, что поздравлять нужно только военнослужащих.

Также ОК решили выяснить у пользователей про "ожидания и реальность" от подарков к празднику. Оказалось, 26% мужчин хотят, чтобы им подарили деньги. 17% респондентов ждут праздничных угощений, 15% мечтают об инструментах, 12% — хотели бы получить смартфон или планшет, а 11% — товары для рыбалки.

Косметика и бельё интересуют только 5% опрошенных мужчин. Однако стоит отметить, что 33% женщин планируют подарить своим мужчинам косметику, а 15% — носки или бельё.

38% женщин планируют порадовать своих "защитников" праздничным столом, 12% одеждой или обувью. Самым непопулярным подарком на 23 февраля стали путешествия (1%).

40% мужчин считают, что 23 февраля хотели бы получать больше внимания от женщин, а 28% считают, что в этот день мужчине самому следует уделять больше внимания своим близким.