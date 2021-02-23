Школьники рассказали, кого считают своими героями

На вопрос "Кто твой герой?" 26,2% российских школьников ответили, что для них героями являются родители, бабушки и дедушки, а также друзья.

Об этом рассказали в пресс-службе российского фестиваля кино и интернет-контента "Герои большой страны", результаты приводит ТАСС.

10,1% школьников считают своими героями Железного Человека, Наруто и Человека-паука и других известных киноперсонажей. 5,4% хотели бы быть похожими на героев Великой Отечественной войны и современных военных.

Для 3% опрошенных герой — Юрий Гагарин, а для 2,6% — Владимир Путин.

2,4% школьников считают героями врачей, 2,1% сотрудников МЧС и полиции. Для 2% герои — это спортсмены и зарубежные актёры.

1% голосов получили учителя, маршал Георгий Жуков, генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов и Владимир Ленин.

Более 23% школьников затруднились ответить на вопрос.

В опросе приняли участие более 6 тыс. школьников.