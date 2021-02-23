На вопрос "Кто твой герой?" 26,2% российских школьников ответили, что для них героями являются родители, бабушки и дедушки, а также друзья.
Об этом рассказали в пресс-службе российского фестиваля кино и интернет-контента "Герои большой страны", результаты приводит ТАСС.
10,1% школьников считают своими героями Железного Человека, Наруто и Человека-паука и других известных киноперсонажей. 5,4% хотели бы быть похожими на героев Великой Отечественной войны и современных военных.
Для 3% опрошенных герой — Юрий Гагарин, а для 2,6% — Владимир Путин.
2,4% школьников считают героями врачей, 2,1% сотрудников МЧС и полиции. Для 2% герои — это спортсмены и зарубежные актёры.
1% голосов получили учителя, маршал Георгий Жуков, генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов и Владимир Ленин.
Более 23% школьников затруднились ответить на вопрос.
В опросе приняли участие более 6 тыс. школьников.
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