Жительница Алушты, инфицированная СПИДом, отказалась от проведения своему новорожденному ребёнку профилактического лечения от данного заболевания. В связи с этим главврач городской больницы обратился в суд с просьбой разрешить лечение, так как препарат необходимо ввести в течение 72 часов с момента рождения.
В итоге медучреждение выиграло суд.
Мать обязали допустить врачей к лечению ребёнка и в дальнейшем проводить все необходимые процедуры.
К счастью, медики успели в положенное время.
Женщина должна была рожать ребёнка через кесарево сечение, но от этого она тоже отказалась. Роды прошли естественным путём.
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