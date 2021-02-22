Крымские врачи через суд добились разрешения на лечение новорожденного

Жительница Алушты, инфицированная СПИДом, отказалась от проведения своему новорожденному ребёнку профилактического лечения от данного заболевания. В связи с этим главврач городской больницы обратился в суд с просьбой разрешить лечение, так как препарат необходимо ввести в течение 72 часов с момента рождения.

В итоге медучреждение выиграло суд.

Мать обязали допустить врачей к лечению ребёнка и в дальнейшем проводить все необходимые процедуры.

К счастью, медики успели в положенное время.

Женщина должна была рожать ребёнка через кесарево сечение, но от этого она тоже отказалась. Роды прошли естественным путём.