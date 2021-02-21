Онищенко оценил идею ограничивать россиян в весе

Устанавливать определенные границы веса для чиновников неприемлемо с точки зрения прав человека.

С таким мнением выступил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предлагал ввести допустимый вес для обычного человека в 80 килограмм, а для чиновников — 100 килограмм.

"Самая простая формула расчета веса — это рост минус сто. Представьте, если у молодого человека два метра роста, для него сто килограммов как раз будет физиологической нормой. Во-вторых это, конечно, абсолютно неприемлемо с точки зрения прав человека и так далее. Есть профессии, в которых и рост, и вес играет большую роль, например, в профессии космонавта, но это не относится к чиновникам", — пояснил парламентарий.