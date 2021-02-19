Многим мужчинам дарят на 23 февраля одеколон, крем для бритья или носки. Но такие стандартные подарки редко кого радуют.
Однако даже простой подарок может поднять настроение получателю. О том, как правильно выбирать подарок, в эфире "Радио 1" мужской психолог, гештальт-терапевт Дмитрий Трефилов.
"У праздника 23 февраля есть свои традиции, в числе которых — воспринимать мужчину исключительно как защитника, как такого брутального человека. Эта характеристика остаётся, но сейчас есть и другие признаки мужественности — это чувствительность, способность прислушиваться к себе, слышать другого. И принципиально важно, чтобы подарок соответствовал характеру мужчины. Потому что если он человек чувствительный, умеющий заботиться, а ему дарят, например, нож, это может быть воспринято как критика", — предупредил психолог.
Главное в подарке - это внимание. Также имеет значение то, как именно его преподносят.
"Тут важны невербальные проявления, например, взгляд. Если женщина смотрит на своего мужчину с восхищением, если она показывает, что испытывает к нему уважение и доверие, материальная сторона подарка уходит на второй план. Самые простые вещи могут в этом случае стать очень дороги", — пояснил собеседник "Радио 1".
Не стоит с помощью подарка намекать мужчине на каких-то его недостатки, это только обидит его и станет причиной ссоры, предупредил Дмитрий Трефилов.
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