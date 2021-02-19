Психолог раскрыл секрет удачного подарка мужчине на 23 февраля

Многим мужчинам дарят на 23 февраля одеколон, крем для бритья или носки. Но такие стандартные подарки редко кого радуют.

Однако даже простой подарок может поднять настроение получателю. О том, как правильно выбирать подарок, в эфире "Радио 1" мужской психолог, гештальт-терапевт Дмитрий Трефилов.

"У праздника 23 февраля есть свои традиции, в числе которых — воспринимать мужчину исключительно как защитника, как такого брутального человека. Эта характеристика остаётся, но сейчас есть и другие признаки мужественности — это чувствительность, способность прислушиваться к себе, слышать другого. И принципиально важно, чтобы подарок соответствовал характеру мужчины. Потому что если он человек чувствительный, умеющий заботиться, а ему дарят, например, нож, это может быть воспринято как критика", — предупредил психолог.

Главное в подарке - это внимание. Также имеет значение то, как именно его преподносят.

"Тут важны невербальные проявления, например, взгляд. Если женщина смотрит на своего мужчину с восхищением, если она показывает, что испытывает к нему уважение и доверие, материальная сторона подарка уходит на второй план. Самые простые вещи могут в этом случае стать очень дороги", — пояснил собеседник "Радио 1".

Не стоит с помощью подарка намекать мужчине на каких-то его недостатки, это только обидит его и станет причиной ссоры, предупредил Дмитрий Трефилов.