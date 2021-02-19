Навальный получил статус "лица, склонного к побегу"

Новость появилась в соцсетях Алексея Навального. Арестант рассказал, как побывал на заседании профилактической комиссии, и сравнил себя с известным злодеем.

"Сижу в камере, никого не трогаю. Заходят охранники и ведут меня в комнату на другом этаже. Там трое: капитан, подполковник и полковник. — У нас заседание профилактической комиссии. Решено поставить вас на профилактический учет как склонного к побегу. Ну я, конечно, начинаю смеяться. А они не смеются, а дают мне бумажку на подпись", — написал Навальный в своём Instagram.

Блогер отметил, что после подписания "бумажки" почувствовал себя доктором Ганнибалом Лектером из фильма "Молчание Ягнят", который "съел печень своего врага и запил бокалом кьянти". И предположил, что если раньше его возили в сопровождении конвоя со спецназовцами, то теперь будут возить ещё и в кандалах.

"Профилактический учёт, о котором идёт речь, предполагает, что конвой будет усилен. Не исключено, что это делается для того, чтобы не допускать к нему ряд заинтересованных лиц, журналистов, иметь возможность закрыть процесс", — прокомментировал ситуацию для "МК" адвокат Дмитрий Зацаринский.

В субботу, 20 февраля, в Бабушкинском суде Москвы состоятся два судебных заседания с участием Алексея Навального. На 10 утра назначено рассмотрение апелляции на его арест, а в 14 часов продолжится процесс по делу о клевете на Игната Артёменко.