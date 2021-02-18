Денег нет, но вы копите: эксперт объяснил, как власти "починят" пенсии

Продолжаются попытки "выровнять" изрядно перекосившуюся пенсионную систему России.

После "заморозки" накопительной части пенсий до 2023 года власти, похоже, взялись за дело всерьёз: планируется новая реформа, подробности которой пока скрыты грифом "секретно".

Что властям делать с вопросом накопительной части пенсий? Какой вариант был бы оптимальным?

Рассказывает Алексей Зубец, руководитель Департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ, специально для "Правды. Ру". По его мнению, до Европы мы в этом вопросе не дотянемся, но увеличить пенсии - реально.

Вверх по пенсионным уровням: чего хотят власти

Эксперт разъясняет: в развитых странах существует трехуровневая система пенсии.

первый уровень — социальная пенсия;

второй уровень — накопительная при поддержке государства;

третий уровень — накопительная за собственный счёт.

"У нас есть первый уровень, низовой, и третий. У нас довольно развита система пенсионного страхования, когда люди сами копят, либо за них платит работодатель в пенсионные фонды, корпоративные страховые компании и так далее. Задача состоит в том, чтобы построить второй этап, где будут сочетаться средства самого сотрудника, средства работодателя и государственная поддержка в том или ином виде. То есть государство может поучаствовать в софинансировании этих пенсий при условии, что сам человек и работодатель вкладывают туда свои деньги. Либо это будет софинансирование работодателя и самого сотрудника. Таким образом будет формироваться Пенсионный фонд, за счёт которого те самые богатые европейские пенсионеры ездят по всему миру", — рассказывает Зубец.

Денег нет, но вы копите: что предложат россиянам

Эксперт приводит также и размеры пенсий в Европе: на первом уровне пенсионеры могут рассчитывать на 1000 — 3000 долларов. За счёт софинансирования и корпоративных личных и государственных пенсий общая сумма выплат, которые получают пенсионеры, достигает 2000 — 2500 долларов в месяц.

"Наша задача: создать этот средний уровень. Понятно, что никаких 2500 евро пенсионеры не получат. Но у государства на сегодняшний день нет ресурсов для увеличения пенсионных выплат, поэтому именно через проекты софинансирования пенсионеры получат хоть что-то", — объясняет Зубец.

Простой пример: чтобы увеличить пенсии в два раза, необходимо иметь ресурс 10 триллионов рублей, и каждый год дополнительно заливать данную сумму в Пенсионный фонд. Таких денег нет, и правительство начинает думать, где же их взять.

"Есть предложение: ребята, вы сами накопите себе на пенсию и всем вам будет хорошо. Единственная проблема состоит в том, что это программа для молодых, кому сейчас от 20 до 40 лет. За оставшиеся до пенсии годы они вполне успеют накопить некоторые суммы по совместной с государством программе. Но есть люди, которые уже не могут работать, которым уже 60-70-80 лет. Что с этими людьми делать?", — уточняет Зубец.

Проблема, подчёркивает эксперт, очень болезненная, поскольку людей, "выпадающих" из данной схемы, очень много. При этом в стране в той или иной степени бедны около половины всего населения.

"Уровней бедности у нас два: официальный, это 12 тысяч на человека, и реальный, это около 30 тысяч", — разъясняет эксперт.

Вопросы с людьми, которые не успевают "вскочить на подножку" новой программы, придётся как-то решать. Например, можно предложить детям налоговые льготы в том случае, если они будут содержать родителей.