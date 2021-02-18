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Эксперт Андрей Коротаев оценил идею внедрения отцовского капитала

Общество

Власти Ульяновской области планируют ввести новую меру поддержки многодетных семей. Теперь многодетным отцам будут выплачивать "Губернаторский отцовский капитал" в размере 150 тысяч рублей.

Эксперт Андрей Коротаев оценил идею внедрения отцовского капитала

Данную меру поддержки в интервью "Правде.Ру" оценил демограф, ведущий научный сотрудник международной лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики Национального исследовательского университета РАНХиГС Андрей Витальевич Коротаев.

"На мой взгляд, мера абсолютно уместная. Она хороша тем, что там поддерживают именно третьего и последующих детей.

Также это позволит укрепить семейные ценности.

Я считаю, что очень разумно второй материнский капитал выдать именно как отцовский капитал. Кроме того, это хорошая мера борьбы с бедностью, так как у нас очень высокий процент бедных семей с детьми, бедных многодетных семей. Вот почему поддержка семей с тремя и более детьми — это сильная мера и для повышения рождаемости, и для борьбы с детской бедностью.

Мера не очень дорогая, ведь у нас довольно мало семей, в которых двое или трое детей. Поэтому это гораздо дешевле, чем массированная мера поддержки рождения первого ребёнка.

Ульяновской области можно рукоплескать, призывать всех брать с неё пример. Есть надежда, что это и на федеральном уровне постараются пробить", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

 

 

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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