В процессе переработки детских игрушек и пищевых упаковок американские специалисты из университетов Иллионойса и Плимута обнаружили частицы редких металлов, сообщает FBM. RU.
Пока неизвестно, являются ли они опасными для здоровья человека.
Исследователи проверили 31 продукт, в 24 из них содержались редкоземельные элементы.
В настоящее время редкоземельные металлы чаще всего используются в процессе изготовления электронного оборудования, пояснил доцент в области наук об окружающей среде в университете Плимута Эндрю Тернер.
В другой пластик их специально не добавляют, так как их влияние на организм ещё не изучено.
Также стоит отметить, что в водопроводной воде, медикаментах и продуктах питания обнаружены более высокие концентрации этих элементов.
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