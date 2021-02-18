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ОК и VK бесплатно покажут все матчи плей-офф Бетсити Кубок России

Общество » Соцсети » Одноклассники

Пользователи соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" смогут бесплатно в прямом эфире посмотреть все матчи плей-офф Бетсити Кубок России по футболу.

ОК и VK бесплатно покажут все матчи плей-офф Бетсити Кубок России

Показ первого матча состоится 20 февраля в 17:00 по московскому времени: "Зенит" примет тульский "Арсенал".

Рекламодателям будет предоставлена возможность разместить с помощью платформы myTarget видеорекламу на матчах.

О трансляциях матчей плей-офф Кубка России ОК и VK договорились с компанией "Телеспорт".

Для пользователей, которые не смогут посмотреть прямые трансляции, будут выложены доступны записи и обзоры матчей.

"Мы продолжаем развивать различные вертикали видеоконтента в Mail. ru Group, в том числе спортивные трансляции. Рады, что теперь в дополнение к матчам чемпионатов Испании и Италии футбольные болельщики в ОК и VK смогут следить и за своими любимыми командами в Кубке России. Мы видим, что спорт пользуется популярностью и собирает всё большую аудиторию в соцсетях: уверены, что новый турнир также получит много внимания от наших пользователей", — прокомментировала директор видеоплатформы Mail. ru Group Марина Краснова.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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