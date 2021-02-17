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Стилист Влад Лисовец раскритиковал новую форму сотрудников РЖД

Общество

В середине февраля будут подведены итоги тестирования новой формы сотрудников поездных бригад и кассиров РЖД, а до конца года будет принято решение о её внедрении.

Стилист Влад Лисовец раскритиковал новую форму сотрудников РЖД

Своё мнение о новой форме сотрудников РЖД в интервью "Радио 1" высказал стилист Влад Лисовец.

Он считает, что она похожа на форму стюардесс конца 70-х годов. Кроме того, новая форма не сильно отличается от старой, так как в целом повторились силуэты.

Белый цвет на верхней части жакета, по мнению стилиста, выглядит симпатично.

"В целом выглядит очень привлекательно, но мне всё равно напомнило стюардесс 81-ого года или конца 70-ых. В этом что-то есть. Это отбрасывает нас немного в историю. Это в принципе сейчас тренд, но не совсем как-то выглядит актуально. То есть всё рано образ очень взрослый и даже солидный", — пояснил стилист.

Лисовец отметил, что он бы поменял крой, юбку сделал бы чуть длиннее, чтобы силуэт был более вытянутым.

"И белую часть я бы поднял ещё выше, чтобы максимально свести к нулю попадание пятен. И сделал её не настолько белой, чтобы работникам было комфортно и форма была практичной", — заключил Лисовец.

 

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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