В середине февраля будут подведены итоги тестирования новой формы сотрудников поездных бригад и кассиров РЖД, а до конца года будет принято решение о её внедрении.
Своё мнение о новой форме сотрудников РЖД в интервью "Радио 1" высказал стилист Влад Лисовец.
Он считает, что она похожа на форму стюардесс конца 70-х годов. Кроме того, новая форма не сильно отличается от старой, так как в целом повторились силуэты.
Белый цвет на верхней части жакета, по мнению стилиста, выглядит симпатично.
"В целом выглядит очень привлекательно, но мне всё равно напомнило стюардесс 81-ого года или конца 70-ых. В этом что-то есть. Это отбрасывает нас немного в историю. Это в принципе сейчас тренд, но не совсем как-то выглядит актуально. То есть всё рано образ очень взрослый и даже солидный", — пояснил стилист.
Лисовец отметил, что он бы поменял крой, юбку сделал бы чуть длиннее, чтобы силуэт был более вытянутым.
"И белую часть я бы поднял ещё выше, чтобы максимально свести к нулю попадание пятен. И сделал её не настолько белой, чтобы работникам было комфортно и форма была практичной", — заключил Лисовец.
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