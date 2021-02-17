Герцогине Сассекской перекрыли доступ к королевской сокровищнице.
По информации Woman's Day со ссылкой на собственные источники, королева Великобритании Елизавета II отобрала у Меган Маркл все украшения, принадлежащие монаршей фамилии.
Издание сообщает, что Елизавета II попросила Маркл вернуть принцу Гарри те драгоценности, которые ей были вручены в качестве подарка. В числе подарков, подлежащих возвращению, числится кольце с огромным голубым камнем. Это кольцо Маркл вручили после торжественной церемонии бракосочетания.
До этого момента Меган удавалось отстоять право владеть кольцом с бриллиантом из коллекции матери принца Гарри — Дианы. В настоящий момент Гарри и Меган ждут появления на свет второго ребёнка.
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