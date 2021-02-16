Роман Казаков, занимающий должность председателя координационного совета "Народный контроль ЖКХ", объяснил, как можно добиться от жилищной компании регулярной уборки дороги от снега у многоквартирного дома. Об этом эксперт рассказал в интервью ТВК.
"По умолчанию нигде не прописано, что управляющая компания обязана дорогу чистить прямо до асфальта. Необходимо внести этот пункт в договор и предусмотреть какое-то финансирование. Когда это не предусмотрено, но имеется какой-то остаток денежных средств по жилищным услугам, этот вопрос решается на общем собрании или советом дома. Он принимает решение, оформляет протокол, передает управляющей компании", - пояснил Казаков.
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