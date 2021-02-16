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Юристы Пригожина прокомментировали решение суда по иску к Шевченко

Общество

Во вторник, 16 февраля, Савеловский районный суд Москвы отказал во взыскании морального вреда с Максима Шевченко по двум исковым заявлениям о защите чести и достоинства петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

Юристы Пригожина прокомментировали решение суда по иску к Шевченко

По мнению юридической службы "Конкорда", решение суда о том, что слова Шевченко якобы не являются утверждением и оскорблением, необоснованно и открывает простор для злоупотреблений. Оно идет вразрез с политикой государства на ужесточение ответственности за оскорбления и клевету.

В процессе Максим Шевченко отказывался от факта, что все сказанные им слова в адрес Евгения Пригожина являются правдой. Он настаивал на том, что сделанные заявления отражали его субъективное мнение, и как журналист он имеет право на ошибку.

"Более того, в материалы дела представлено заключение специалиста, которое четко обосновывает оскорбительный характер высказываний, в том числе ссылками на ведущие словари. Теперь же, по решению суда, можно безнаказанно унижать этими фразами любого человека, включая общественных и политических деятелей, и у журналистов есть право писать ложь, ссылаясь на то, что они не юристы и не могут оценить Уголовный Кодекс. Судом был открыт "ящик Пандоры", — отметили в юрслужбе.

Юристы уверены, что привели все необходимые доказательства, и Мосгорсуд отменит данное решение как необоснованное и незаконное. Ранее он уже отменил два определения Черемушкинского районного суда о еще двух исках к представителям оппозиции о защите чести и достоинства.

О решении Савеловского суда также высказался сам Евгений Пригожин. Бизнесмен заявил, что приветствует любое решение, однако юристы считают его не соответствующим праву и могут обжаловать.

"Есть инстанции для обжалования и возможность добиться своего, но если судебная практика сложится, что оскорблять могут все друг друга, то что же, так тому и быть. Если Максим Шевченко занес денег кому-то, то это свидетельствует о вреде оппозиции в нашей стране, которая еще даже не получив власть уже развращает ее", — приводит слова Пригожина пресс-служба "Конкорда".

В случае, если юристы компании не правы, это значит, что российский суд не ангажирован, и такие прозападные персонажи как Навальный справедливо получают заслуженные сроки.

"В любом случае патриоты "в дамках" и это радует. Поздравляю господина Шевченко и жду от него дальнейших поводов подать на него иски", — заявил Пригожин.

Напомним, ранее бизнесмен подал несколько исков о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Владимиру Милову и Любови Соболь.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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