В разных городах России Вечный огонь часто становится объектом осквернения. В Краснодарском крае дети заплевали Вечный огонь и сплясали у него, в Омской области школьницы устроили на Вечном огнепикник.

О том, с чем связано то, что в стране, победившей фашизм, происходят такого рода инциденты, в интервью "Правде.Ру" рассказал лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Адамович Клинцевич.

"Мы всё время говорили, что нужно либеральное общество, чтобы общество было демократично. На постсоветском пространстве, якобы, этой демократии не было. Сейчас у нас в стране свобода слова. Каждый может говорить то, что считает нужным. Но мы забыли о другом.

Информационные войны

Сегодня основные ударные силы при подготовке любых горячих или экономических войн — это информационные войны. Ведь сначала разрушается сознание, менталитет людей и в этой вольнице за деньги, безусловно, у нас нашлись люди, которые начали по-другому мыслить, говорить, давать оценки, ретранслировать о том, что говорит весь мир, что это не такая уж большая война, не такая большая заслуга Советского Союза и России как правопреемницы. Вот это безумие, которое было искусственно создано очень умными, но враждебными по отношению к России людьми.

В результате это привело к тому, что сегодня мы вынуждены вводить уголовную ответственность за выходки у Вечного огня и оскорбление ветеранов.

Об этом нужно говорить, выстраивать все элементы общественного порицания, осуждать людей, родителей, воспитателей, в чьих школах, институтах дети или студенты способны на такое. Мы упустили эту ситуацию и дали возможность внедрить в их сознание эти вредные вещи.

"Бойтесь людей с Запада"

Ещё Александр Невский говорил: "Вы не бойтесь людей с Востока. Они могут прийти только за нашими деньгами. Как-нибудь мы от них отобьёмся. Вы бойтесь людей с Запада, им наши блага особо не нужны, им нужны наши души, наша вера, наши мысли". И это действительно так.

Запад всегда приходил. Прежде всего, он навязывал свою идеологию, религию, поведенческие функции, свои интересы. Сегодня у нас толерантная страна с равным отношением к людям, к их увлечениям, к сексуальным пристрастиям и так далее.

Но чётко определяющие по закону, что все эти вещи не могут быть нацелены на молодых людей, которые ещё не выросли, не осознали, что это пропаганда, что у нас запрещено. Смотрите, как над нами довлеют, как пытаются давить, как устраивают травлю и так далее. Конечно, всё это элементы разрушения.

Я считаю, что в этих вопросах мы, как страна, как народ, как люди на самом деле это уже осознали. Мы попробовали эту свободу, мы посмотрели на их ценности, мы получили эту свободу и приобрели эти качества, когда камеры ставим, заборами закрываем, по три замка устанавливает, чего раньше у нас не было, особенно в малых городах, в сельской местности, где ничего не закрывали, потому что все друг друга знали, и никто ничего не опасался. Вот к чему всё это привело.

И квинтэссенция, конечно, этих вещей — это такое явление как оскорбление ветерана, что ещё 15 лет назад было немыслимо. А сегодня это имеет место быть", — заключил собеседник "Правды.Ру".