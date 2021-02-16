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Российская компания признала сотрудничество с аутистами эффективным

Общество

Крупнейший в России оператор систем фотовидеофиксации "МВС Груп" подвёл итоги реализации первого проекта по инклюзивному найму людей с аутизмом.

Российская компания признала сотрудничество с аутистами эффективным

В рамках проекта 8 человек с аутизмом стажировались в отделе предобработки данных. Им удалось адаптироваться к работе в коллективе и успешно освоить новые навыки.

Компания намерена учитывать тенденции в развитии общества и рынка труда.

"Общество трансформируется, в новой реальности растет принятие многообразия — многообразия во всем: в особенностях людей, видах занятости, идеях, мнениях, инструментах коммуникации и во многом другом. Мы стали думать о том, что мы, как компания, можем сделать, чтобы также развивать и поддерживать эту новую толерантную реальность", — говорит Анна Шапиро, директор по персоналу "МВС Груп".

Также она отметила, что сотрудничество с нейронетипичными людьми может быть эффективным. Многие из них очень внимательны, усидчивы и могут успешно справлять с выполнением рутинных задач.

Для комфортной работы сотрудников с аутизмом компания переоборудовала свой офис. Было создано рабочее пространство с минимальным количеством внешних раздражителей и организована специальная зона отдыха.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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