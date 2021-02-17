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Это описано в романе Дюма: Павловский рассказал о двойниках Путина

Общество

Бывший политтехнолог президента РФ ответил на слухи о том, что лидера страны подменяют его копии.

Это описано в романе Дюма: Павловский рассказал о двойниках Путина

Глеб Павловский принял участие в YouTube-программе Ирины Шихван "А поговорить?"

— У Путина есть двойники? — поинтересовалась Ирина Шихман.

— Вообще-то было бы странным, если бы для некоторых случаев у него их не было. Проблема наличия двойника в том, что ты не можешь его спрятать. Это обязательно кто-то знает. Он не живёт у тебя под кроватью. Должна существовать группа обслуживания, а группа обслуживания — это группа утечки. Вторая проблема описана в романе Дюма. Однажды утром в твоей спальне может оказаться двойник, и никто, даже тот, кто заметит подмену, не решится задать вопрос, — объяснил Павловский.

— Вам как кажется, есть или нет? — уточнила журналистка.

— Думаю, нет. Можно теоретически представить это в качестве какого-то разового решения. Зачем это нужно сейчас? Можно создать полную иллюзию визита Путина куда-нибудь — в Чечню, на Камчатку, на Северный полюс. В общем-то, непонятно, он там был или нет. Вы не узнаете этого. Да, есть понятия консервов и тому подобное. Это сейчас вопрос построения нарратива. Это несложная задача, поэтому нет необходимости в таких экстремальных решениях, — выразил своё мнение Павловский.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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