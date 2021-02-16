Меган Маркл осчастливила Елизавету II

14 февраля Меган Маркл заявила, что снова беременна. По этому поводу высказались в Букингемском дворце.

"Ее Величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья в восторге и желают им всего наилучшего", — сообщили представители королевской семьи.