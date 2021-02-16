14 февраля Меган Маркл заявила, что снова беременна. По этому поводу высказались в Букингемском дворце.
"Ее Величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья в восторге и желают им всего наилучшего", — сообщили представители королевской семьи.
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Австрийский журналист рассказал о "шоке", в который привела Европу российская вакцина.