Петербуржцы, жившие в годы блокады в Ленобласти, получат льготы

Петербуржцам, проживавшим в годы блокады на территории Ленинградской области внутри блокадного кольца, получат социальные выплаты, сообщили в пресс-службе Смольного.

Необходимость данной меры аргументирована тем, что жители пригородных посёлков и деревень внутри блокадного кольца принимали участие в защите Ленинграда. Поэтому они тоже имеют право на получение социальных выплат.

Границы блокадного кольца проходили не только по территории Ленинграда, но и по территории всего 47-го региона. Но сегодня границы изменились, поэтому некоторые бывшие территории были присоединены к Петербургу.

Поэтому их жители получат ежемесячную выплату и доплату к пенсии по инвалидности. Кроме того, им предоставят льготный проезд в общественном транспорте и право на бесплатный оздоровительный отдых.

На реализацию данных мер из городского бюджета будет выделено 134 млн рублей.