Петербуржцам, проживавшим в годы блокады на территории Ленинградской области внутри блокадного кольца, получат социальные выплаты, сообщили в пресс-службе Смольного.
Необходимость данной меры аргументирована тем, что жители пригородных посёлков и деревень внутри блокадного кольца принимали участие в защите Ленинграда. Поэтому они тоже имеют право на получение социальных выплат.
Границы блокадного кольца проходили не только по территории Ленинграда, но и по территории всего 47-го региона. Но сегодня границы изменились, поэтому некоторые бывшие территории были присоединены к Петербургу.
Поэтому их жители получат ежемесячную выплату и доплату к пенсии по инвалидности. Кроме того, им предоставят льготный проезд в общественном транспорте и право на бесплатный оздоровительный отдых.
На реализацию данных мер из городского бюджета будет выделено 134 млн рублей.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Одинокий актёр, исполняющий в популярном сериале роль патологоанатома, ушёл из жизни 13 февраля.