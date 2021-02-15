Вечный огонь символизирует память народа о павших героях, борцах за свободу и честь Родины. Однако не всех граждан он вызывает должные чувства.
В последнее время участились случаи осквернения этого символа памяти. Так, в Краснодарском крае дети заплевали Вечный огонь и сплясали у него, в Омской области школьницы устроили пикник на Вечном огне.
О том, почему это происходит, в интервью "Правде.Ру" рассказал лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Адамович Клинцевич.
"В первую очередь нужно сказать, что в России за выходки у Вечного огня предусмотрена уголовная ответственность.
Если это делают дети, то ответственность будут нести родители.
Такие инциденты требуют обсуждения. Это должно быть общественным порицанием. И это должно быть доведено до каждого.
Правильное отношение нужно формировать со школьной скамьи.
Вообще всё, что связано с инцидентами у Вечного огня, это результат той стратегической ошибки, которая была допущена нашим государством.
Она связана с тем, что школы освободили от выполнения воспитательных задач, решив, что они должны оказывать только образовательные услуги. Вот отсюда и все эти инциденты.
Но сейчас, славу Богу, мы это поправили. Сегодня школа снова стала основным средством воспитания патриотичного гражданина. Это очень важно", — пояснил собеседник "Правды.Ру".
Ранее Франц Клинцевич оценил идею криминализации "оскорбления ветеранов" в РФ.
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