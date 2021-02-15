Эксперт объяснил, с чем связаны выходки у Вечного огня

Вечный огонь символизирует память народа о павших героях, борцах за свободу и честь Родины. Однако не всех граждан он вызывает должные чувства.

В последнее время участились случаи осквернения этого символа памяти. Так, в Краснодарском крае дети заплевали Вечный огонь и сплясали у него, в Омской области школьницы устроили пикник на Вечном огне.

О том, почему это происходит, в интервью "Правде.Ру" рассказал лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Адамович Клинцевич.

"В первую очередь нужно сказать, что в России за выходки у Вечного огня предусмотрена уголовная ответственность. Если это делают дети, то ответственность будут нести родители. Такие инциденты требуют обсуждения. Это должно быть общественным порицанием. И это должно быть доведено до каждого. Правильное отношение нужно формировать со школьной скамьи. Вообще всё, что связано с инцидентами у Вечного огня, это результат той стратегической ошибки, которая была допущена нашим государством. Она связана с тем, что школы освободили от выполнения воспитательных задач, решив, что они должны оказывать только образовательные услуги. Вот отсюда и все эти инциденты. Но сейчас, славу Богу, мы это поправили. Сегодня школа снова стала основным средством воспитания патриотичного гражданина. Это очень важно", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

Ранее Франц Клинцевич оценил идею криминализации "оскорбления ветеранов" в РФ.