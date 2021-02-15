Ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны заслужили особый статус, благодарность и уважение всех будущих поколений. Эти люди каждый день совершали великий подвиг во имя спасения своего народа от истребления.
Однако в настоящее время появляются некоторые личности, которые позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес ветеранов. В связи с этим в России за оскорбление ветеранов хотят ввести уголовную ответственность.
Данную инициативу интервью "Правде.Ру" ответил лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Адамович Клинцевич.
"Я думаю, что уголовная ответственность — это очень важный момент, который будет играть роль первой сигнальной системы. Этих не очень здоровых на голову людей закон будет останавливать, так как общественное порицание для них ничего не значит.
И то, как Навальный ведёт себя со старшими людьми и ветеранами, говорит о его полном безумии. Ответственность должна быть. Разве будет нормальный воспитанный человек так себя вести? Нет. Поэтому я называю это безумием.
В любом гражданском обществе к ветеранам войн, людям, которые защищали страну, проливали кровь, получили увечья, ранения, потеряли здоровье относятся с огромным уважением. Конечно, нужно вводить уголовную ответственность.
Я и все наши ветераны, весь Российский союз ветеранов Афганистана полностью поддерживаем данную инициативу", — заключил собеседник "Правды.Ру".
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