Памятник Аленке продали за 2,6 миллиона

Сегодня памятник Аленке из Нововоронежа продали на аукционе. Новый владелец заплатил за него 2,6 миллиона рублей.

Не смотря на большое количество желающих, к торгам было допущено всего четверо участников. Бывший хозяин Аленки, Владимир Пилипенко, отказался раскрыть имя нового владельца - все участники торгов пожелали остаться анонимными.

Часть вырученных средств пойдет на благотворительность, а в городе планируют установить новый памятник основательнице.