В Госдуме предложили обязать выплачивать алименты на детей до 20 лет

Родителей обяжут выплачивать алименты на детей до 20 лет. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщила первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

По мнению авторов данной инициативы, достигшие совершеннолетия дети не всегда являются финансово независимыми. В этот период многие ещё получают школьное образование, например, являются учащимися 10-11 классов.

На этом основании предлагается дополнить Семейный кодекс статьёй, по которой родители должны содержать своих трудоспособных совершеннолетних детей до получения общего образования.

В тексте отзыва правительства на проект отмечалась необходимость указания предельного возраста получения алиментов трудоспособным ребёнком.