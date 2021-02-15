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В РФ могут ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов

Общество

За оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны необходимо ввести уголовную ответственность. Такое мнение озвучил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В РФ могут ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов

Письмо с данным предложением направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву, сообщает RT.

Великая Отечественная война потребовала от советских граждан величайшего самопожертвования: спасти свой народ от геноцида, поэтому ветераны и труженики тыла заслужили особый статус, благодарность и уважение будущих поколений.

Однако некоторые личности всё же позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес ветеранов ВОВ.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о внесении в Уголовный кодекс России новой статьи за публичное оскорбление заведомо ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла Великой Отечественной войны с установлением наказания в виде штрафа до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы осуждённого за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года", — говорится в тексте обращения.

 

 

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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