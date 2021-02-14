Россиянам может не хватить цветов на 8 марта

Жителям России может не хватить букетов для своих возлюбленных на 8 марта.

Об этом предупредил основатель сети "Цветочный ряд", член правления ассоциации цветочного ретейла, член Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Иван Утенков.

По его словам, фуры с цветочной продукцией беспричинно задерживают российские таможенники. Об этом он рассказал порталу "Ура.ру".