ОК запустили ко Дню святого Валентина приложение "Юморинки от ТНТ"

"Одноклассники" запустили ко Дню святого Валентина мини-приложение "Юморинки от ТНТ". Телеканал специально создал его для ОК.

Используя "Юморинки" пользователи соцсети смогут отправить друзьям необычное поздравление с праздником. Они выглядят как цитаты о любви и жизни, которые появляются в ОК в случайном порядке. Пользователь может выбрать любую цитату с фразой Азамата Мусагалиева из шоу "Однажды в России" и разместить её на своей странице с помощью кнопки "Поделиться".

Кроме того, у пользователей есть возможность признаться в своих чувствах друзьям с помощью различных тематических открыток.

Также 14 февраля в ОК запустят флешмоб с хештегом #любовь, в котором пользователи смогут принять участие с помощью специального конструктора постов.