"Одноклассники" запустили ко Дню святого Валентина мини-приложение "Юморинки от ТНТ". Телеканал специально создал его для ОК.
Используя "Юморинки" пользователи соцсети смогут отправить друзьям необычное поздравление с праздником. Они выглядят как цитаты о любви и жизни, которые появляются в ОК в случайном порядке. Пользователь может выбрать любую цитату с фразой Азамата Мусагалиева из шоу "Однажды в России" и разместить её на своей странице с помощью кнопки "Поделиться".
Кроме того, у пользователей есть возможность признаться в своих чувствах друзьям с помощью различных тематических открыток.
Также 14 февраля в ОК запустят флешмоб с хештегом #любовь, в котором пользователи смогут принять участие с помощью специального конструктора постов.
Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.