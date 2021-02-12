Шутка Николая Дроздова о Северном полюсе покорила TikTok

Советский и российский учёный-зоолог, доктор биологических наук и телеведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов опубликовал в своём блоге в TikTok видео, в котором он делится с подписчиками интересными фактами о Северном полюсе, сообщает "ФедерасПресс".

Николай Дроздов

"А куда мы попадём, если начнем сверлить землю на Северном полюсе? Скажу по секрету, в сумасшедший дом, потому что на Северном полюсе земли нет вообще. Там четырёхметровый слой ледяной воды, покрытый трёхметровым слоем льда", — поделился Дроздов.

Он рассказал, что три раза был на Северном полюсе и ему удалось проверить свою теорию. Оказалось, что это на самом деле так.

Познавательно видео набрало уже более 1,3 миллиона лайков.

Стоит напомнить, что Николай Дроздов решил вести свой блог в TikTok. Своё первое видео он опубликовал в конце января.