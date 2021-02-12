Рустам Гильфанов рассказал, как найти идею для стартапа

Рустам Гильфанов — сооснователь IT-компании, IT-бизнесмен и международный инвестор с большим опытом работы в сфере технологичных стартапов. В этом материале он делится ключевыми инсайтами поиска прорывных бизнес-идей.

Общие черты сильных идей

Обычно сильные идеи для начинающих имеют три общих черты:

основатели проекта действительно хотят реализации идеи;

основатели обладают компетенциями, чтобы построить проект;

немногие другие люди понимают, что и как нужно делать в нише.

Помните, что идеи стартапов меняются со временем. Например, изначально Airbnb был буквально сайтом для аренды надувных кроватей в чужих домах. Со временем это превратилось во все виды аренды на время отпуска. Этот пример показывает, как важно выбрать хорошую отправную точку. Если у вас есть хорошая отправная точка, то, даже если ваша первоначальная идея не очень хороша, ее просто нужно настроить, чтобы получить отличное решение.

С чего начать

Попробуйте начать с самоанализа — своих сильных и слабых сторон, интересах, хобби.

Что у вас хорошо получается от природы? В чем вы номер один? Дело в том, что вы можете превратить свой талант в бизнес, если хорошо проанализируете свои качества.

Что, по мнению других, у вас хорошо получается?

Бывает, что окружающие видят в вас скрытые таланты, о которых вы даже не задумывались. Это тоже может быть отличной бизнес-идеей. Просто пообщайтесь на эту тему с семьей и друзьями — и узнайте, что они думают о ваших возможностях.

Далее: какой важной услуги, на ваш взгляд, нет на рынке?

Например, вы ищите конкретное приложение или решение и понимаете, что его попросту нет. Значит, это шанс для вас! Еще один способ подумать на эту же тему: какая проблема требует решения здесь и сейчас?

Успешные стартапы как раз предлагают продукты или услуги, которые решают рутинные проблемы людей.

Источники для зарождения новых идей

Ищите вдохновение в окружающем вас мире.

Например, изучите опыт известных предпринимателей. Честно говоря, трудно представить, куда вы собираетесь пойти, если вы не знаете, где были звезды мирового бизнеса. Читайте автобиографии и изучайте опыт гениальных предпринимателей. Как они пришли к своей прорывной идее? Что они могут посоветовать начинающим стартаперам? Получите максимум информации, прежде чем начать свое дело.

Далее обратитесь к соцсетям.

Люди открыто делятся своими проблемами и болями по существующим продуктам, услугам или сервису. Но немногие находят время, чтобы найти решение. Прочитав жалобы, вы сможете лучше понять проблемы других людей, которые вы можете решить.

Не поддавайтесь убеждениям, что идеи для стартапов трудно найти.

На самом деле их легко найти, потому что в мире еще много глобальных проблем. Так что если у вас возникли сложности с поиском, просто вы еще не научились искать. Как только вы научитесь замечать хорошие идеи для стартапа, вы увидите их повсюду!

Краткая биографическая справка

Рустам Гильфанов — сооснователь IT-компании, IT-бизнесмен, международный инвестор.

В 2006 году Гильфанов Рустам вместе с партнерами открывает в Киеве международную аутсорсинговую IT-компанию. Сегодня эта компания — крупнейший разработчик программного обеспечения для игровой индустрии, маркетинга и финансов.

Несколько лет назад Гильфанов отошел от операционной деятельности в IT-компании, чтобы заниматься международным инвестированием в перспективные IT-проекты в сфере финансовых технологий, гейминга и потокового видео.