Рустам Гильфанов — сооснователь IT-компании, IT-бизнесмен и международный инвестор с большим опытом работы в сфере технологичных стартапов. В этом материале он делится ключевыми инсайтами поиска прорывных бизнес-идей.
Обычно сильные идеи для начинающих имеют три общих черты:
Помните, что идеи стартапов меняются со временем. Например, изначально Airbnb был буквально сайтом для аренды надувных кроватей в чужих домах. Со временем это превратилось во все виды аренды на время отпуска. Этот пример показывает, как важно выбрать хорошую отправную точку. Если у вас есть хорошая отправная точка, то, даже если ваша первоначальная идея не очень хороша, ее просто нужно настроить, чтобы получить отличное решение.
Что у вас хорошо получается от природы? В чем вы номер один? Дело в том, что вы можете превратить свой талант в бизнес, если хорошо проанализируете свои качества.
Бывает, что окружающие видят в вас скрытые таланты, о которых вы даже не задумывались. Это тоже может быть отличной бизнес-идеей. Просто пообщайтесь на эту тему с семьей и друзьями — и узнайте, что они думают о ваших возможностях.
Например, вы ищите конкретное приложение или решение и понимаете, что его попросту нет. Значит, это шанс для вас! Еще один способ подумать на эту же тему: какая проблема требует решения здесь и сейчас?
Успешные стартапы как раз предлагают продукты или услуги, которые решают рутинные проблемы людей.
Например, изучите опыт известных предпринимателей. Честно говоря, трудно представить, куда вы собираетесь пойти, если вы не знаете, где были звезды мирового бизнеса. Читайте автобиографии и изучайте опыт гениальных предпринимателей. Как они пришли к своей прорывной идее? Что они могут посоветовать начинающим стартаперам? Получите максимум информации, прежде чем начать свое дело.
Люди открыто делятся своими проблемами и болями по существующим продуктам, услугам или сервису. Но немногие находят время, чтобы найти решение. Прочитав жалобы, вы сможете лучше понять проблемы других людей, которые вы можете решить.
На самом деле их легко найти, потому что в мире еще много глобальных проблем. Так что если у вас возникли сложности с поиском, просто вы еще не научились искать. Как только вы научитесь замечать хорошие идеи для стартапа, вы увидите их повсюду!
Рустам Гильфанов — сооснователь IT-компании, IT-бизнесмен, международный инвестор.
В 2006 году Гильфанов Рустам вместе с партнерами открывает в Киеве международную аутсорсинговую IT-компанию. Сегодня эта компания — крупнейший разработчик программного обеспечения для игровой индустрии, маркетинга и финансов.
Несколько лет назад Гильфанов отошел от операционной деятельности в IT-компании, чтобы заниматься международным инвестированием в перспективные IT-проекты в сфере финансовых технологий, гейминга и потокового видео.
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