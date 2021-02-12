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Рустам Гильфанов рассказал, как найти идею для стартапа

Общество

Рустам Гильфанов — сооснователь IT-компании, IT-бизнесмен и международный инвестор с большим опытом работы в сфере технологичных стартапов. В этом материале он делится ключевыми инсайтами поиска прорывных бизнес-идей.

Рустам Гильфанов рассказал, как найти идею для стартапа

Общие черты сильных идей

Обычно сильные идеи для начинающих имеют три общих черты:

  • основатели проекта действительно хотят реализации идеи;
  • основатели обладают компетенциями, чтобы построить проект;
  • немногие другие люди понимают, что и как нужно делать в нише.

Помните, что идеи стартапов меняются со временем. Например, изначально Airbnb был буквально сайтом для аренды надувных кроватей в чужих домах. Со временем это превратилось во все виды аренды на время отпуска. Этот пример показывает, как важно выбрать хорошую отправную точку. Если у вас есть хорошая отправная точка, то, даже если ваша первоначальная идея не очень хороша, ее просто нужно настроить, чтобы получить отличное решение.

С чего начать

  • Попробуйте начать с самоанализа — своих сильных и слабых сторон, интересах, хобби.

Что у вас хорошо получается от природы? В чем вы номер один? Дело в том, что вы можете превратить свой талант в бизнес, если хорошо проанализируете свои качества.

  • Что, по мнению других, у вас хорошо получается?

Бывает, что окружающие видят в вас скрытые таланты, о которых вы даже не задумывались. Это тоже может быть отличной бизнес-идеей. Просто пообщайтесь на эту тему с семьей и друзьями — и узнайте, что они думают о ваших возможностях.

  • Далее: какой важной услуги, на ваш взгляд, нет на рынке?

Например, вы ищите конкретное приложение или решение и понимаете, что его попросту нет. Значит, это шанс для вас! Еще один способ подумать на эту же тему: какая проблема требует решения здесь и сейчас?

Успешные стартапы как раз предлагают продукты или услуги, которые решают рутинные проблемы людей.

Источники для зарождения новых идей

  • Ищите вдохновение в окружающем вас мире.

Например, изучите опыт известных предпринимателей. Честно говоря, трудно представить, куда вы собираетесь пойти, если вы не знаете, где были звезды мирового бизнеса. Читайте автобиографии и изучайте опыт гениальных предпринимателей. Как они пришли к своей прорывной идее? Что они могут посоветовать начинающим стартаперам? Получите максимум информации, прежде чем начать свое дело.

  • Далее обратитесь к соцсетям.

Люди открыто делятся своими проблемами и болями по существующим продуктам, услугам или сервису. Но немногие находят время, чтобы найти решение. Прочитав жалобы, вы сможете лучше понять проблемы других людей, которые вы можете решить.

  • Не поддавайтесь убеждениям, что идеи для стартапов трудно найти.

На самом деле их легко найти, потому что в мире еще много глобальных проблем. Так что если у вас возникли сложности с поиском, просто вы еще не научились искать. Как только вы научитесь замечать хорошие идеи для стартапа, вы увидите их повсюду!

Краткая биографическая справка

Рустам Гильфанов — сооснователь IT-компании, IT-бизнесмен, международный инвестор.

В 2006 году Гильфанов Рустам вместе с партнерами открывает в Киеве международную аутсорсинговую IT-компанию. Сегодня эта компания — крупнейший разработчик программного обеспечения для игровой индустрии, маркетинга и финансов.

Несколько лет назад Гильфанов отошел от операционной деятельности в IT-компании, чтобы заниматься международным инвестированием в перспективные IT-проекты в сфере финансовых технологий, гейминга и потокового видео.

Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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