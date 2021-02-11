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С "восьмёрки" на "ноль": Россия изменит телефонный код

Общество

Российскую систему телефонной нумерации ожидают изменения. Вместо "восьмёрки" при звонках на мобильные и междугородние номера нужно будет набирать "ноль".

С "восьмёрки" на "ноль": Россия изменит телефонный код

Для звонка за рубеж понадобится набрать код "00". Проект приказа Минцифры "Об утверждении и введении в действие ‎российской системы и плана нумерации" опубликован в четверг, 11 февраля, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Введение новой системы будет поэтапным.

"Первый этап (до 2025 года) — осуществить переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс "Пн = 0", а при установлении международных телефонных соединений — ‎на международный префикс "Пмн = 00″, — говорится в документе.

В Минцифры уточнили, что предстоящие изменения связаны с необходимостью закрепления номера "122" за "Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи".

Ранее Минцифры разработало пакет поправок в закон "О связи". Одно из предложений законопроекта — вывести данные геолокации из-под действия нормы о тайне связи, чтобы обеспечить оперативный поиск пропавших людей.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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