Роспотребнадзор запретил школьникам пользоваться смартфонами на уроках

Российским школьникам запретили пользоваться смартфонами в школах, даже в образовательных целях. О новых санитарных правилах сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун в ходе общественных слушаний.

На планшеты и ноутбуки запрет не распространяется.

Уточняется, что учащиеся могут приносить с собой телефон в школу и использовать для связи с родителями, но не для общения.

Данный запрет поддержал Алексей Гусев, ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации. Он считает, что лучше вообще запретить приносить гаджеты в школу, чтобы дети не сидели на переменах уткнувшись в телефон.

Гусев отметил, что именно из-за смартфонов наблюдается резкий спад двигательной активности у современных школьников.