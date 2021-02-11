Российским школьникам запретили пользоваться смартфонами в школах, даже в образовательных целях. О новых санитарных правилах сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун в ходе общественных слушаний.
На планшеты и ноутбуки запрет не распространяется.
Уточняется, что учащиеся могут приносить с собой телефон в школу и использовать для связи с родителями, но не для общения.
Данный запрет поддержал Алексей Гусев, ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации. Он считает, что лучше вообще запретить приносить гаджеты в школу, чтобы дети не сидели на переменах уткнувшись в телефон.
Гусев отметил, что именно из-за смартфонов наблюдается резкий спад двигательной активности у современных школьников.
Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.