В России запустили ресурс Psy-Health.expert, посвящённый шизофрении. На сайте собрана исчерпывающая научная информация об этом заболевании: симптомах, диагностике, лечении, а также об особенностях жизни пациента и его родных.
Ресурс будет полезен как для пациентов и их близких, так и для врачей.
Шизофрения до сих пор окутана различными тайнами и мифами, поэтому компания "Гедеон Рихтер" решила создать специальный портал, который позволит снизить уровень стигматизации пациентов с данным диагнозом в обществе и их социальную изоляцию.
"Поднимая тему дестигматизации шизофрении, мы спросили у родственников пациентов, чего им не хватает. Одним из популярных ответов был информационный ресурс, материалам которого они могли бы доверять. Мы надеемся, что и все остальные читатели Psy-Health.expert смогут взглянуть на шизофрению по-новому, изменить свои представления о болезни и развенчать общепринятые мифы", — Анна Похитонова, руководитель отдела по связям с общественностью компании "Гедеон Рихтер" в России.
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