В России запустили сайт о шизофрении для врачей и пациентов

В России запустили ресурс Psy-Health.expert, посвящённый шизофрении. На сайте собрана исчерпывающая научная информация об этом заболевании: симптомах, диагностике, лечении, а также об особенностях жизни пациента и его родных.

Ресурс будет полезен как для пациентов и их близких, так и для врачей.

Шизофрения до сих пор окутана различными тайнами и мифами, поэтому компания "Гедеон Рихтер" решила создать специальный портал, который позволит снизить уровень стигматизации пациентов с данным диагнозом в обществе и их социальную изоляцию.