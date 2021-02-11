Законодательное собрание Петербурга приняло законопроект, согласно которому в городе снова начнут работать вытрезвители. Данную инициативу в интервью "Правде.Ру" прокомментировал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Иванович Амосов.

"Честно говоря, я против этого закона. Я считаю, что это какое-то изобретение советского времени, от которого в своё время отказались, и мы все эти годы прекрасно жили без него. Не понимаю, для чего это делается.

Я уже давно являюсь депутатом, и у меня нет никаких обращений на эту тему от избирателей. Мне кажется, что такого тяжёлого пьянства у нас стало гораздо меньше по сравнению с поздними советскими временами. И вдруг в XXI веке что-то такое дремучее решили придумать.

Не вижу никакой необходимости в этом. Думаю, что "Единая Россия" это дело продвинет, скорее всего это было согласовано со Смольным. Думаю, что данный законопроект примут и во втором, и в третьем чтении.

А учитывая то, что мы живём в рыночное время, я уверен, что вытрезвители будут платными", — заключил собеседник "Правды.Ру".﻿﻿