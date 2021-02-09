Российские суды в период пандемии коронавируса работали с максимальной отдачей, несмотря на ограничительные меры.
Так работу судов оценил президент страны Владимир Путин.
"Суды проявили верность своей высокой миссии и, невзирая на риски, связанные с эпидемией, с максимальной отдачей работали, защищая права граждан, интересы общества и государства.
Достаточно сказать, что в прошлом году было рассмотрено больше дел, чем в 2019-м, в том числе потому что граждане, бизнес стали чаще обращаться именно за судебной защитой, и это подтверждает рост доверия к судебным процедурам", — отметил глава государства.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.