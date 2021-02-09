Российские суды в период пандемии коронавируса работали с максимальной отдачей, несмотря на ограничительные меры.

Так работу судов оценил президент страны Владимир Путин.

"Суды проявили верность своей высокой миссии и, невзирая на риски, связанные с эпидемией, с максимальной отдачей работали, защищая права граждан, интересы общества и государства.

Достаточно сказать, что в прошлом году было рассмотрено больше дел, чем в 2019-м, в том числе потому что граждане, бизнес стали чаще обращаться именно за судебной защитой, и это подтверждает рост доверия к судебным процедурам", — отметил глава государства.