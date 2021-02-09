Нарушители общественного порядка на несанкционированных акциях протеста 14 февраля будут привлечены к ответственности.

Об этом напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности", — пояснил представитель Кремля.