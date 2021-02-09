Нарушители общественного порядка на несанкционированных акциях протеста 14 февраля будут привлечены к ответственности.
Об этом напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности", — пояснил представитель Кремля.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.