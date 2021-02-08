Глава "Справедливой России" Сергей Миронов предложил повысить пенсии, минимальную зарплату и прожиточный минимум. По его мнению, это приведёт к победе над бедностью в стране.

"Давно пора кардинально повысить пенсии, минимальную зарплату и прожиточный минимум, поддерживать справедливый курс национальной валюты. Без решения этих вопросов нельзя победить бедность", — отметил политик.

"Цены растут, доходы — нет. Страшно подумать, какая статистика нас ждет, когда банки начнут требовать погашения кредитов, взятых в прошлом году", — добавил депутат.