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Видео разговора Навального с "отравителем" заблокировано на YouTube

Общество

Видеохостинг YouTube заблокировал за нарушение авторских прав ролик, в котором Алексей Навальный разговаривает со своим "отравителем".

Блогер использовал в видео большое количество вставок мемов и кадров из популярных фильмов.

"Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав", — сказано на YouTube.

Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Наталия Красовская
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