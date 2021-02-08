TikTok-блогер Хейли Уэст рассказала своим подписчикам, что её преследовал молодой человек. Девушке удалось скрыться в супермаркете.

Когда она вышла и села в свой машину, то увидела, что на капоте стоит бутылка с водой. Уэст не поняла, зачем это было сделано и обратилась к своим подписчикам. Тогда блогер Элль Эсс объяснила ей, что так работают похитители людей и работорговцы.

"Парень оставил бутылку на машине Хейли — это известный и частый приём всех похитителей и работорговцев. Они оставляют что-то на капоте или лобовом стекле вашего авто, чтобы вы вышли это убрать. Тогда обычно и происходит нападение. Поэтому, если вы увидите что-то такое на вашем авто, просто езжайте как есть, пусть оно упадёт само.

Ещё стоит обратиться в автомастерскую, чтобы вашу машину проверили на наличие GPS-маячков — с их помощью похитители могут долгое время следить за вами", — пояснила девушка.