TikTok-блогер Хейли Уэст рассказала своим подписчикам, что её преследовал молодой человек. Девушке удалось скрыться в супермаркете.
Когда она вышла и села в свой машину, то увидела, что на капоте стоит бутылка с водой. Уэст не поняла, зачем это было сделано и обратилась к своим подписчикам. Тогда блогер Элль Эсс объяснила ей, что так работают похитители людей и работорговцы.
"Парень оставил бутылку на машине Хейли — это известный и частый приём всех похитителей и работорговцев. Они оставляют что-то на капоте или лобовом стекле вашего авто, чтобы вы вышли это убрать. Тогда обычно и происходит нападение. Поэтому, если вы увидите что-то такое на вашем авто, просто езжайте как есть, пусть оно упадёт само.
Ещё стоит обратиться в автомастерскую, чтобы вашу машину проверили на наличие GPS-маячков — с их помощью похитители могут долгое время следить за вами", — пояснила девушка.
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