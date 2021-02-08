Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил убрать из продуктовых магазинов алкогольные напитки, крепость которых превышает 15%.
Соответствующее письмо общественник направил главе Минпромторга Денису Мантурову.
По мнению Хамзаева, в продуктовых магазинах стенды с алкогольной продукцией занимают достаточно большую площадь и являются рекламой для взрослых и детей, которые пришли за продуктами.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?