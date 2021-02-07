На то, что в свидетельстве о рождении Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора, не значится имя его матери, обратили внимание журналисты.
Представители королевы Елизаветы II объяснили, почему Меган Маркл не вписана в свидетельства о рождении её сына Арчи.
В Букингемского дворца отрицают домыслы о том, что между Маркл и Кейт Миддлтон имеется вражда.
По поводу необычного свидетельства о рождении пояснили, что такая практика предусмотрена чиновниками.
В строке "мать" вместо имени Меган Маркл написано: "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская".
Жена принца Гарри указала в документах своё имя, что спровоцировало слухи о том, что она хочет уязвить Маркл.
Есть, однако, мнение. что такое написание является данью уважение принцессе Диане.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.