Имя Меган Маркл исчезло из свидетельства о рождении её сына

На то, что в свидетельстве о рождении Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора, не значится имя его матери, обратили внимание журналисты.

Представители королевы Елизаветы II объяснили, почему Меган Маркл не вписана в свидетельства о рождении её сына Арчи.

В Букингемского дворца отрицают домыслы о том, что между Маркл и Кейт Миддлтон имеется вражда.

По поводу необычного свидетельства о рождении пояснили, что такая практика предусмотрена чиновниками.

В строке "мать" вместо имени Меган Маркл написано: "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская".

Жена принца Гарри указала в документах своё имя, что спровоцировало слухи о том, что она хочет уязвить Маркл.

Есть, однако, мнение. что такое написание является данью уважение принцессе Диане.