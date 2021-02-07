Жители России, вероятно, забыли о жизни в 90-е годы, когда пенсионные выплаты были действительно мизерные. Такое мнение высказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Когда сейчас говорят — пенсии маленькие. Да, они маленькие. Но они на порядок больше, чем были. И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили, про это вы забыли?" — отметила журналистка.