На территории России были задержаны четыре человека, которые обвиняются в организации массовых беспорядков в Белоруссии в августе прошлого года.
Об этом сообщил начальник международно-правового отдела СК республики Михаил Вавуло. По его словам, Минск уже подготовил документы для экстрадиции задержанных.
"Четверо граждан нашей страны, которые в августе оказывали сопротивление сотрудникам милиции при задержании и участвовали в организации массовых беспорядков, недавно задержаны на территории России. Документы на экстрадицию направлены, но пока находятся в стадии рассмотрения", — пояснил Вавуло.
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