В России задержаны четыре организатора беспорядков в Белоруссии

На территории России были задержаны четыре человека, которые обвиняются в организации массовых беспорядков в Белоруссии в августе прошлого года.

Об этом сообщил начальник международно-правового отдела СК республики Михаил Вавуло. По его словам, Минск уже подготовил документы для экстрадиции задержанных.