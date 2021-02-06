Президент России Владимир Путин наградил генерального директора Первого канала Константина Эрнста орденом "За заслуги перед отечеством" I степени.
Об этом стало известно из указа на официальном сайте Кремля.
"За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед отечеством" I степени Эрнста Константина Львовича — генерального директора акционерного общества "Первый канал", город Москва", — сказано в документе.
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