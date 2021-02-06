Глава "Справедливой России" предложил поднять МРОТ до 60 тысяч рублей

Уже в ближайшее время минимальный размер оплаты труда в России нужно поднять до 25 тысяч рублей, а затем — до 60 тысяч рублей.

С такой инициативой выступил лидер "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Во-первых, реальная инфляция всегда значительно выше номинальной, во-вторых, большинство работодателей, проигнорируют индексацию. Единственная юридически жесткая черта отсечения — это МРОТ. И мы настаиваем, что этот показатель нужно поднять до 50-60 тысяч рублей. Конечно, не сразу. Но поднять минимальную зарплату прямо сейчас надо хотя бы до 20-25 тысяч рублей, иначе социальная катастрофа рискует превратиться в политическую", — отметил политик.

Также Миронов напомнил, что сейчас МРОТ в России составляет 11 653 рубля.