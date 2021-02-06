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Нурмагомедов помогает в реабилитации наркозависимым людям

Общество

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов помог в реабилитации примерно 50 наркозависимым людям.

Об этом рассказал боец ММА Магомедзаид Заидов. Ранее он сам употреблял запрещённый вещества, однако сейчас руководит реабилитационным центром "Решение" в Дагестане.

"Хабиб сам очень тесно вовлечен в процесс оказания помощи наркозависимым. Очень многим людям помог. Человек 50, которым он помог реабилитироваться. И финансово им помогает, и есть такие сложные люди, для которых необходимо какое-то авторитетное лицо, которое бы обратилось к нему, смотивировало", — рассказал Заидов.

Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Наталия Красовская
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