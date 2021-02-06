Дуров решил: Telegram заблокировал каналы с личными данными россиян

Мессенджер Telegram заблокировал несколько каналов, где публиковались личные данные жителей России. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. Он также назвал такие каналы "проблемными".