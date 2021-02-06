Мессенджер Telegram заблокировал несколько каналов, где публиковались личные данные жителей России. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. Он также назвал такие каналы "проблемными".
"За последние недели мы заблокировали несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России. Мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными", — отметил Дуров.
Что происходит в Казахстане и почему он не хочет участвовать в дальнейшей интеграции в евразийское пространство?